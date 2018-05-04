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'tan Rus atletlere şok!

Çin'de 5-6 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 'nda bağımsız atlet statüsünde yarışmak üzere ülkeye giden 7 Rus atletten 5'i, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği () tarafından yarışma takviminden çıkarıldı.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 14:04
IAAF'tan Rus atletlere şok!

Doping cezası alan antrenörlerle çalıştılar iddiası bile 5 sporcunun yarışmadan çıkarılmalarına neden oldu. Kırgızistan'ın Karakol şehrinde yaptıkları kamplara ömür boyu men cezalı antrenörün de katılığını dair ciddi iddialar yer aldığı için, bu sporcuların yarışmalara katılmalarına izin verilmeyeceği Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği () tarafından açıklandı.

Çin'de 5-6 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan 'nda yarışamayacak sporcular şöyle:

Klavdiya Afanasyeva, Olga Eliseeva, Yuliya Lipanova, Sergey Sharypov ve Sergey Shirobokov(2017 Londra Dünya İkincisi)

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU HAKLI ÇIKTI

Atletizm Federasyonu'nun (TAF) dopingden ceza almış antrenörlerle ilgili almış olduğu karara daha önce tepki gösterilmişti.

TAF, 31 Mart 2017 tarihinde dopingden ceza alan antrenörler, kamplara ve tesislere cezası bitmeden giremez kararı almıştı. Federasyonun bu kararı almasaydı, Türk atletlerin de bazı yarışmalara katılamamalarına neden olabilirdi.

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IAAF'tan Rus atletlere şok!
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