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Takımı, Dörtlü Final ilk maçında İtalya ekibi 'i 3-2 yenerek finale yükseldi. Kupada bugüne kadar 3 kez şampiyonluk yaşayan temsilcimizin finaldeki rakibi, bu akşam 19.00'da oynanacak Galatasaray - CSM Volei Alba Blaj karşılaşmasının galibi olacak.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 5.5.2018 18:32 Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 18:50
Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde

Dörtlü Finali'nde , Conegliano'yu 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te günün ilk maçında İtalyan ekip Imoco Volley Conegliano ile VakıfBank karşılaştı. Sala Polivalenta'da oynanan CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde rakibini 3-2 mağlup eden VakıfBank, finale adını yazdıran ilk ekip oldu. Sarı siyahlı ekip üst üste 3, toplamda ise 8 kere finale yükselme başarısı sergiledi.

Günün ikinci karşılaşmasında saat 19.00'da Romanya ekibi CSM Volei Alba Blaj, Galatasaray ile karşılaşacak. Mücadelenin kazananı yarın oynanacak final müsabakasında VakıfBank'ın rakibi olacak.

SALON: Sala Polivalenta

HAKEMLER: Zsolt Mezeffy (Macarsitan), Mario Bernaola (İspanya)

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Bricio Ramos, Melandri, Fabris, Hil, Danesi, Wolosz, (De Gennaro, Cella, De Kruijf)

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gözde Kırdar, Rasic, Sloetjes, Thing Shu, Zehra Güneş (Gizem Örge, Naz Aydemir Akyol, Robinson, Kübra Akman Çalışkan, Melis Gürkaynak)

SETLER: 22-25, 21-25, 25-17, 25-15, 14-16

SÜRE: 134 dakika (27, 30, 31, 24, 22)

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Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde
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