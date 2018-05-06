Buz Korsanları yine şampiyon

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'nun düzenlediği Buz Hokeyi Genç Kadınlar Ligi müsabakaları 14 Nisan-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapıldı.
7 takımın karşılaştığı ligde Buz Korsanları SK Genç Kadınlar takımı final maçlarında, Genç Ankaralılar SK Genç Kadınlar takımını 2-1, Narman SK. Genç Kadınlar takımını 4-0 yenerek şampiyonluğu yenilgisiz aldı.
Ankara'da oynanan final maçında Buz Korsanları SK dan Melisa Figenli'nin 12. dakikada attığı ilk golle başlayan karşılaşmanın 32. dakikasında Hayriye Artış, 47. dakikasında Merve Turan ve 53. dakikasında Didem Bağcı'nın asistiyle Özlem Bağcı ligin son golüyle takımının liderlik golünü attı. Takımın kalecisi Erva Erdoğral sezonu tek golle kapattı.
Şampiyonluk kupası ve madalyalarını alan Buz Korsanları SK Genç Kadınlar takımını Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya sosyal medya hesabından tebrik etti.