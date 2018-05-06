Etnospor Kültür Festivali'ne katılacak sporcular gelmeye başladı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "At binenin kılıç kuşananın" sloganıyla 9-13 Mayıs tarihlerinde üçüncüsü düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali için sporcular İstanbul'a gelmeye başladı.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, festival için İstanbul'a gelen atlı cirit ekibini Mecidiyeköy'de vatandaşlar ilgiyle takip etti. Vatandaşların fotoğraf çektirdiği atlı cirit ekibi, festivalin gerçekleştirileceği Yenikapı Meydanı'na ilerlerken, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Etnospor Kültür Festivali'nde bu yıl toplam 883 sporcu, 13 spor dalında mücadele edecek.

Çeşitli atlı akrobasi gösterilerinin de sunulacağı festivalde 43 oba çadırı ile bir han çadırı alana kurulacak. 14 Türk devleti ve topluluklarına ait çadırların yanı sıra Katar çadırı da olacak. Kazak kültürüne ait "Ak ev" de yine festival alanında kurulacak. 20 adet bölgesel çadır ile bazı belediyelerin çadırları, Türk geleneksel sporlarını temsilen alanda bulunacak. "Diriliş: Ertuğrul", derviş ve geleneksel dondurma çadırı da Etnospor Kültür Festivali sürprizleri arasında yer alacak.

Spor dallarında toplam 84 at kullanılacak. Katılımcıların çocuklarıyla binebilecekleri atlarla birlikte at sayısı 150 olacak. 26 geleneksel çocuk oyunuyla birlikte TRT Çocuk alanında, "Rafadan Tayfa" ile "Maysa ile Bulut" karakterleri çocuklarla buluşacak. Ziyaretçiler, mangala turnuvaları, fetih güreşleri ile çeşitli sahne gösterilerini izleme, çok sayıda ülkenin yöresel yemeklerini de tatma imkanı bulacak.