Kenan Sofuoğlu, jübile kararı aldı!

Dünya Supersport Şampiyonası'nda Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, hafta sonu İtalya'da düzenlenecek etabın ardından kariyerine son verecek.

Facebook'tan yaptığı paylaşımla emeklilik kararını duyuran 33 yaşındaki Sofuoğlu, "Cumhurbaşkanımın isteği üzerine yarış kariyerimi noktalıyorum. Bu hafta sonu İtalya'da jübile yapma kararı aldık. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz sakatlıklar, ailemin korkuları ve Cumhurbaşkanımın artık bırakmam gerektiği talimatı, düşündüğümden erken bir zamanda bu kararı almamıza sebep oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi dünyada temsil edecek önemli sporcular yetiştirdikleri için gözünün arkada kalmadığını aktaran Sofuoğlu, "Şanlı bayrağımızı onlara teslim ediyorum. 20 yıl önce başlayan kariyerimizde hayalim dünya şampiyonalarında yarışabilmekti. Şükürler olsun Rabbim bize 5 kez şampiyon olmayı nasip etti. Bu şampiyonlukları almamızda çok kişinin emeği var. Bizi bu yolda destekleyen ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarım. Yarıştığım takım ve sevenlerim için 12-13 Mayıs'ta İtalya'da jübile yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kenan Sofuoğlu, 2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 yıllarını şampiyonlukla kapatırken geçen sezon da dünya ikincisi olmuştu. Bu sezon şampiyonanın Avustralya'daki ilk yarışında kaza yapan Sofuoğlu, sakatlığı nedeniyle son 3 etaba katılamamıştı.