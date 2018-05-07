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6. kez Avrupa Şampiyonu

'nda erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden , finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi 2-1 mağlup ederek 6. kez Avrupa Şampiyonu oldu.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 02:08 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 04:26
Taha Akgül 6. kez Avrupa Şampiyonu

erkekler serbest stil 125 kiloda , Avrupa şampiyonu oldu.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, altın madalya kazandı. Kaspiysk kentinde 7 gün süren şampiyonanın son müsabakasında olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'yi 2-1 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Milli güreşçi, 6'ncı kez Avrupa şampiyonu olarak Türk sporcular arasında serbest stilde kendisine ait rekoru geliştirdi.

Taha Akgül'ün altın madalya kazandığı bu kategoride bronz madalyalar ise Polonyalı Robert Baran ve Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov'un oldu.

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Taha Akgül 6. kez Avrupa Şampiyonu
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