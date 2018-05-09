Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > İslami Oyunlar'da birer altın ve gümüş madalya

'da birer altın ve gümüş madalya

Okçulukta Bangladeş'te düzenlenen oyunlarda, altın, klasik yay kadınlarda da gümüş madalya kazandı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 16:39
İslami Oyunlar'da birer altın ve gümüş madalya

, okçulukta 2. 'da birer altın ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bangladeş'te süren oyunlarda altın, klasik yay kadınlarda da gümüş madalya kazandı.

Başkent Dakka'daki oyunlarda, Begünhan Elif Ünsal ve Burak Bereket'ten oluşan Klasik Yay Karışık Takımı, finalde ev sahibi ülkeyi 5-1 mağlup ederek birinci sırayı aldı.

Klasik yay kadınlarda Begünhan Elif Ünsal, Estonyalı Reena Parnat'a 7-1 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
İslami Oyunlar'da birer altın ve gümüş madalya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN