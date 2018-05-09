İslami Oyunlar'da birer altın ve gümüş madalya

Türkiye, okçulukta 2. İslami Oyunlar'da birer altın ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bangladeş'te süren oyunlarda Klasik Yay Karışık Takımı altın, klasik yay kadınlarda da Begünhan Elif Ünsal gümüş madalya kazandı.

Başkent Dakka'daki oyunlarda, Begünhan Elif Ünsal ve Burak Bereket'ten oluşan Klasik Yay Karışık Takımı, finalde ev sahibi ülkeyi 5-1 mağlup ederek birinci sırayı aldı.

Klasik yay kadınlarda Begünhan Elif Ünsal, Estonyalı Reena Parnat'a 7-1 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.