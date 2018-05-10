Burak Uygar ve Serap Özçelik Arapoğlu finalde

Sırbistan'da düzenlenen 53. Avrupa Karate Şampiyonası'nın akşam seansında 2 Türk sporcu finale yükseldi.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde gerçekleştirilen organizasyonda erkekler kumite 67 kiloda Burak Uygur ve kadınlar kumite 50 kiloda da Serap Özçelik Arapoğlu finale yükseldi.

Kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, erkekler kumite 84 kiloda Uğur Aktaş ve kadınlar kumite 50 kiloda Tuba Yakan ise üçüncülük maçına çıkacak.

Şampiyonanın bugün yapılan sabah seansında da erkekler ferdi katada Ali Sofuoğlu final, kadınlar ferdi katada da Dilara Eltemur bronz madalya maçına çıkmaya hak kazanmıştı.

Kata ve kumitede 12 dalda yapılan ferdi mücadelelerde kürsüde yer alacak isimler, 12 Mayıs Cumartesi günü yapılacak finallerde belli olacak.

Organizasyonda yarın erkekler ve kadınlarda takım kata, erkekler ve kadınlarda takım kumite müsabakaları yapılacak.