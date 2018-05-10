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Burak Uygar ve finalde

Sırbistan'da düzenlenen 'nın akşam seansında erkekler kumite 67 kiloda Burak Uygur ve kadınlar kumite 50 kiloda finale yükseldi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 22:56
Burak Uygar ve Serap Özçelik Arapoğlu finalde

Sırbistan'da düzenlenen 53. 'nın akşam seansında 2 Türk sporcu finale yükseldi.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde gerçekleştirilen organizasyonda erkekler kumite 67 kiloda Burak Uygur ve kadınlar kumite 50 kiloda da finale yükseldi.

Kadınlar kumite 61 kiloda , erkekler kumite 84 kiloda Uğur Aktaş ve kadınlar kumite 50 kiloda Tuba Yakan ise üçüncülük maçına çıkacak.

Şampiyonanın bugün yapılan sabah seansında da erkekler ferdi katada Ali Sofuoğlu final, kadınlar ferdi katada da Dilara Eltemur bronz madalya maçına çıkmaya hak kazanmıştı.

Kata ve kumitede 12 dalda yapılan ferdi mücadelelerde kürsüde yer alacak isimler, 12 Mayıs Cumartesi günü yapılacak finallerde belli olacak.

Organizasyonda yarın erkekler ve kadınlarda takım kata, erkekler ve kadınlarda takım kumite müsabakaları yapılacak.

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Burak Uygar ve Serap Özçelik Arapoğlu finalde
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