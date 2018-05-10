Hentbol'da Türkiye Kupası Polatlı Belediyespor'un

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nı, finalde Kastamonu Belediyespor'u 23-20 mağlup eden Polatlı Belediyespor kazandı.
Porsuk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Polatlı Belediyespor 11-6 önde tamamladı. Kastamonu Belediyespor ikinci yarıda bir ara 18-17 öne geçmesine rağmen Polatlı Belediyespor'un müsabakanın bitimine 4 saniye kala bulduğu sayıyla maçın normal süresi 18-18 eşitlikle tamamlandı.
Uzatma devresinin ilk yarısı 21-20 önde geçen Polatlı Belediyespor, karşılaşmayı 23-20 kazanarak, Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
Polatlı Belediyesporlu oyuncular kupalarını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün elinde aldı.