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'da Türkiye Kupası 'un

Kadınlar Türkiye Kupası Final karşılaşmasında , 'u 23-20 mağlup ederek şampiyon oldu.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 20:18
Hentbol'da Türkiye Kupası Polatlı Belediyespor'un

da Kadınlar Türkiye Kupası'nı, finalde 'u 23-20 mağlup eden kazandı.

Porsuk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Polatlı Belediyespor 11-6 önde tamamladı. Kastamonu Belediyespor ikinci yarıda bir ara 18-17 öne geçmesine rağmen Polatlı Belediyespor'un müsabakanın bitimine 4 saniye kala bulduğu sayıyla maçın normal süresi 18-18 eşitlikle tamamlandı.

Uzatma devresinin ilk yarısı 21-20 önde geçen Polatlı Belediyespor, karşılaşmayı 23-20 kazanarak, Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Polatlı Belediyesporlu oyuncular kupalarını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün elinde aldı.

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