Rukiye Yıldırım'dan altın madalya

Avrupa Tekvando Federasyonu (WTE) tarafından düzenlenen Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası 10-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Rusya'da yapılıyor. 45 ülkeden 363 sporcunun mücadele ettiği Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası Rusya'nın Kazan şehrinde düzenleniyor.

Türkiye, şampiyonada 9 erkek ve 13 bayan olmak üzere toplam 22 sporcu ile mücadele veriyor.

Turnuva'nın 1. gününde alınan sonuçlar şöyle:

RUKİYE YILDIRIM AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Bayanlar 46 kiloda ülkemizi temsil eden Rukiye Yıldırım finalde WT adına mücadele eden Hollandalı Dina Pouryounes'i 28-10 yenerek altın madalya kazandı ve Avrupa Şampiyonu oldu.

DENİZ DAĞDELEN'DEN BRONZ MADALYA

Erkekler 54 kilo erkeklerde Deniz Dağdelen yarı finalde Rus rakibine 20-17 yenilerek bronz madalya kazandı ve Avrupa Üçüncüsü oldu.

4 SPORCUMUZ ELENDİ

Bayanlar 46 kiloda mücadele eden Ruhat Akalın çeyrek finalde, 49 kiloda Zeliha Ağrıs ikinci turda, 49 kiloda Merve Dinçel çeyrek finalde elenirken, erkekler 58 kiloda tatemiye çıkan Emircan Turan da ikinci turda şampiyonaya veda etti.

2. GÜNDE 6 SPORCUMUZ MÜCADELE EDECEK

Şampiyonanın ikinci gününde erkekler 63 kiloda Hakan Reçber ve 68 kiloda Kutay Çekem ile bayanlar 53 kiloda Zehra Döşüçukur ve İpek Çidem ile 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ve Tuğba Yılmaz madalya mücadelesi verecek.