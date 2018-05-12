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Milli eskrimci Minuto nın kazandı

Romanya'nın Başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Flöre 'nda mücadele eden milli eskrimci , nın sahibi oldu.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018 21:11
Milli eskrimci Minuto altın madalyanın kazandı

Toplam 61 sporcunun mücadele ettiği 'nda pul maçlarının 6'sını da kazanan , 1'inci sıradan girdiği tablo 64'ü maç oynamadan geçti. Tablo 32'de Kolombiyalı Santiago Pachon ile karşılaşan Minuto, rakibini 15-7 yenerek tablo 16'ya kaldı. Bu turda Kanadalı Mikhail Sweet'i 15-5 yenerek e kalan Minuto, çeyrek finalde de FIE sporcusu Kuveytli Yaser Mohamad'i 15-11yenerek yarı finale yükseldi.
Yarı finalde Şilili Ruben Silva'yı 15-5 yendi ve finalist oldu. Final maçında İspanyol Ignasio Breteau ile karşılaşan Martino bu rakibini de rahat bir oyunla 15-5 mağlup ederek kazandı. Martino Minuto pul müsabakaları dahil oynadığı 11 maçın tamamını kazanarak önemli bir başarı elde ederken, Satellite Turnuvası'nda İspanyol Breteau gümüş, Silva ve Dascalu bronz madalyanın sahibi oldu.

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Milli eskrimci Minuto altın madalyanın kazandı
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