Bakan Osman Aşkın Bak'tan İsrail tepkisi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençler Arası Şiir Okuma ve Gençler Arası Bilgi Yarışması Türkiye Finalinde 81 ilden ve yurtdışından gelen gençlerle bir araya geldi.

İsrail'in Gazze sınırındaki sivillere yönelik katliamının protesto edildiği programda resmi yas ilanı nedeniyle canlı müzik performanslarının yerini şiirler aldı. Türkiye'nin 81 ilinden gelen Gençlik Liderleri yakalarına siyah kurdele takarak İsrail katliamını protesto etti.



"DİK DURMAMIZ LAZIM. SUSAMAYIZ!"

Konuşmasına İsrail askerlerinin Filistin halkına yaptığı saldırıları kınayarak başlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Filistin'de insanlık dramının yaşandığını vurgulayarak, "İsrail Devleti'nin terörüne hep beraber şahit olduk. İsrail'in bu şiddetini, bu terörist devlet konumunu şiddetle kınıyoruz. Oradaki şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Tabii bu bir insanlık meselesi" dedi.

"Dik durmamız lazım" diyen Bakan Bak, "Bu noktada dün hükümetimiz, Bakanlar Kurulumuz bir dizi kararlar aldı ve bugün de TBMM'de bu görüşülecek. Tabii bunu ne için söylüyorum; gençler olarak ülkemize sahip çıkmanın ülkemizi sevmenin ne kadar önemli olduğunu ifade eden bir tablo" ifadelerini kullandı.

Gençlerden her zaman mazlumun yanında olmalarını isteyen Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler kürsüsünden 'dünya 5'ten büyüktür' diyor. Bu haksızlıkları birileri söylemek zorunda. Susamayız, ifade etmek zorundayız. Bir ülke terörü destekliyorsa söylemek zorundayız. Bir ülke mazlumlara zulmü yapıyorsa söylemek zorundayız" açıklamasını yaptı.



"BİZİM GENÇLERİMİZ VİCDAN SAHİBİ"

Bakan Bak, Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bize, 'Bu kadar mülteciyi nasıl barındırıyorsunuz, sosyal sorun olmuyor mu?' diye soruyorlar. Bizim toplumumuz gençlerimiz, insanlarımız vicdan sahibi, şevkatli. Onların ne halde olduğunu biliyorlar. Düşünebiliyor musunuz, her şeyinizi kaybediyorsunuz ve bir yere doğru sürükleniyorsunuz. Geleceğiniz belli değil. Ama orada bu milletin vicdanı var. Hepinizde bu olmalı. Biz gençlerimize güveniyoruz. 15 Temmuz'da da meydanlardaydınız. Her zaman bu ülkeyi seviyorsunuz. İnanıyoruz ki ülkemiz sizin desteklerimiz ve çalışmalarınızla çok daha iyi noktalara gelecek. Çok daha iyi büyük hedeflere yürüyecek. Biz bu noktada sizlere güveniyoruz. İsteyeceğiz, hayallerimiz olacak ve bu ülke geleceğe çok daha güçlü adımlarla yürüyecek."