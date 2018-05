Rıza Kayaalp: Kudüs, Filistin'dir

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Kayaalp, Yozgat Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünün Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği etkinliğe katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kayaalp, Gençlik Haftası dolayısıyla Yozgat'a geldiğini söyledi.

Yurt içinde ve dışında vatanı savunurken şehit düşenlere Allah'tan rahmet dileyen Kayaalp, "Dün Filistin'de gerçekleşen İsrail saldırısı sonucunda Filistinli kardeşlerimiz şehit oldu. Onlara rahmet diliyorum. Kudüs, Filistin'dir. Kudüs, Filistin'in başkentidir, bunu böyle bileceğiz ve ömür boyu da böyle kalacaktır. Onlara haklı mücadelelerinde Allah'tan yardım diliyorum, inşallah zaferle çıkarlar. Kudüs ilelebet Filistinlilerin kalır." diye konuştu.

Gençlere seslenen Kayaalp, her gittiği yerde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele ettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Son Avrupa şampiyonluğumda Hamza Yerilkaya'nın rekoruna ortak oldum. 8. Avrupa şampiyonluğunu elde ettim. Mindere ilk çıktığımda benim için hepsi hayaldi ama insan hayalleriyle yaşar ve çalışırsa başaramayacağı hiçbir şey yoktur. 7 yaşında güreşçi olacağıma karar verdim, 11 yaşında da güreşe başladım. Şimdi de Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemi temsil ediyorum. O yaşlarda bu kadar madalya alacağımı ben de hayal etmiyordum ama her şampiyonluktan sonra yeni başarılar hayal ettim. Hiçbir zaman kaytarmadım, her zaman ülkem için en iyisini yapmaya çalıştım. Allah'a şükür gittiğim her yerde şampiyonluklarla ülkeme döndüm."

Kayaalp, gençlere spor yapmalarını ve sporu bir yaşam tarzı haline getirmelerini önerdi.

Etkinlikte Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Kayaalp'e çiçek takdim etti.