Ayşe Begüm Onbaşı, unvanını koruma peşinde

Güney Kore'de 2016'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Yaş Grupları Dünya Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz'deki organizasyonda da aynı başarıyı tekrarlayıp madalyasını 15 Temmuz şehitlerine adamak için mücadele edecek.

Ayşe Begüm Onbaşı yaptığı açıklamada, son olarak Fas'taki okul sporları şampiyonası Gymnasiade'de ulaştığı birinciliğin ardından Portekiz'de 25-27 Mayıs'ta düzenlenecek Aerobik Cimnastik Yaş Grupları Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarına ara vermeden devam ettiğini söyledi.

Avrupa Şampiyonası'nda da teklerde birincilik elde ettiğini hatırlatan milli cimnastikçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında bu senenin bir hazırlığıydı, orada altın madalya almak beni çok gururlandırdı. Dünya Şampiyonası'na teklerde katılacağım, elimden gelenin fazlasını yapıp güzel dereceler ile ülkeme dönmek istiyorum. Fas'tan döndükten sonra ara vermeden antrenmanlara devam ettik. Çalışmalarımız sürüyor. Yoğun bir süreçten geçiyoruz ama bunun da meyvesini alacağımıza inanıyorum."

"AİLEM HEP YANIMDA OLDU"

Ayşe Begüm, kaç yaşından beri bu sporu yaptığını artık hatırlamadığını belirterek, "Ailem hep yanımda oldu. Akhisar'dan Manisa'ya gitmek kolay bir iş değil. Her gün 50 kilometre gidiş ve 50 kilometre dönüş var. Herhangi bir aile olsa artık götürüp getiremeyeceğiz, çok zor deyip beni bu spordan alıkoyabilirdi. Ancak kesinlikle böyle bir şey yapmadılar, çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"İSTİKLAL MARŞI'NI SÖYLEMEK İSTİYORUM"

Portekiz'deki şampiyonaya odaklandığını kaydeden Ayşe Begüm Onbaşı, "Portekiz'de yapılacak Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğimiz için çok mutluyuz. Orada çıkıp en iyi şekilde yarışıp Türk bayrağını dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı söylemek istiyorum. Alacağım ödülü 15 Temmuz şehitlerine adayacağım." diye konuştu.

NİL DENİZ BAL'IN DA HEDEFİ BİRİNCİLİK

Portekiz'deki şampiyonada mücadele edecek milli sporculardan Nil Deniz Bal da 2016'da 12-14 yaş grubunda trio olarak Dünya Şampiyonası'nda yer aldığını ifade etti.

Teklerde ilk kez mücadele edeceğini belirten Nil Deniz Bal, hedefinin birincilik olduğunu kaydetti.