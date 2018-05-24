Türkiye, Arjantin'e set vermedi

Karşılaşmaya iyi başlayan Türkiye, ilk teknik molaya 8-5 önde girdi. Molanın ardından iyi oyununu sürdüren milliler, 10-5 öndeyken Arjantin'e mola aldırdı. Bloklarla rakibinin hücumlarını durduran milli takım, ikinci teknik molasına 16-8 önde girdiği seti, köşeler ve ortadan yaptığı ataklardan aldığı sayılarla 25-16 kazandı.

Dengeli başlayan ikinci sette hücum etkinliğini sürdüren milliler, ilk teknik molaya 8-5 önde girdi. Meliha, Zehra ve Eda ile hücumda etkili olan ay-yıldızlılar, ikinci teknik molasına 16-9 önde girdiği seti 25-16 alarak skoru 2-0'a getirdi.

Mücadelenin üçüncü setine tutuk başlayan milliler, teknik mollaya 8-6 geride girdi. Defansta dikkatli oynamaya başlayan ay-yıldızlı ekip, rakibin de servis hataları yapması sonucunda skorda eşitliği sağladı (11-11). Etkili oyununu sürdüren miller, tecrübeli isimler Ede ve Meryem'in hücuma verdikleri katkıyla ikinci teknik molasına 16-13 önde girdiği seti 25-19 alarak sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Milliler, başkentte oynanan 2. hafta maçlarında Brezilya'ya (3-1) yenilirken Dominik Cumhuriyeti (3-1) ve Arjantin (3-0) karşılaşmalarını kazandı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Simone Santi (İtalya)

Türkiye: Gamze Alikaya, Şeyma Ercan, Zehra Güneş, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Eda Dündar Erdem (Hatice Gizem Örge, Beyza Arıcı)

Arjantin: Sagardia, Rodriguez, Tosi Agnes, Tosi Anahi, Fortuna, Lazcano (Rizzo, Piccolo, Vidal, Tapia, Zabala)

Setler: 25-16, 25-16, 25-19

Süre: 80 dakika (28, 25, 27)