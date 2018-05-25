Gamze Alikaya, Eczacıbaşı VitrA’da

Kadrolarına hem yetenekli hem de Türk bir pasör daha kattıkları için mutlu oldukların belirten Eczacıbaşı VitrA Takım Menajeri Nalan Ural, "Geçen sene CEV Kupası'nda yarışırken genç ve yetenekli Türk oyuncularımızı tecrübelendirmeyi hedeflemiştik. Bu sene kurduğumuz iddialı kadromuza Gamze gibi başarılı bir Türk oyuncuyu daha ilave ettik. Böylece, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne tecrübeli bir kadroyla katılmış oluyoruz. Gamze'nin de takımımıza önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Voleybol Milletler Ligi'nde yarışan A Milli Takım'ın kadrosunda da bulunan Gamze Alikaya, geçtiğimiz gün oynanan Türkiye - Dominik Cumhuriyeti karşılaşmasında iyi bir performans sergileyerek, 3-1'lik galibiyette önemli rol oynamıştı.

GAMZE ALİKAYA KİMDİR?

Milli pasör Gamze Alikaya, 1993 İstanbul doğumlu. 2010 yılında Galatasaray'a transfer olan ve kariyerine 8 sene boyunca burada devam eden genç oyuncu, 2018-2019 sezonundan itibaren Eczacıbaşı VitrA forması giyecek.



Başarıları

2011-2012 CEV Kupası ikinciliği

2012-2013 CEV Şampiyonlar Ligi dördüncülüğü

2016 CEV Kupası ikinciliği

2016-2017 Sultanlar Ligi ikinciliği

2017-2018 CEV Şampiyonlar Ligi dördüncülüğü