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dünya üçüncüsü oldu

te genç yaşında elde ettiği başarılarla ülkemizi gururlandıran , Portekiz'den dünya üçüncülüğüyle döndü.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 11:25
Ayşe Begüm Onbaşı dünya üçüncüsü oldu

Guimaraes kentinde düzenlenen Yaş Grupları Dünya Şampiyonası'nda yarışan Ayşe Begüm, 15-17 yaş grubu tek kızlar kategorisinde bronz madalya kazanarak yine gururumuz oldu. Uluslararası başarılarına bir halka daha ekleyip dünya üçüncüsü olan Manisalı sporcu, büyük mutluluk yaşadı.

Kariyerinde daha önce 2016 yılında yine 15-17 yaş kategorisinde Güney Kore'deki 14'üncü Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan genç sporcu, Eylül 2017'de Avrupa Aerobik Jimnastik Şampiyonası'nda yine birinci olup geçen ay Fas'ta düzenlenen Gymnasiade 2018'de tek kadınlar kategorisinde gümüş madalya almıştı. , spor hayatını Manisa Büyükşehir Belediyespor'da sürdürüyor.

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Ayşe Begüm Onbaşı dünya üçüncüsü oldu
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