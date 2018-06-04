Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Serena Williams, Fransa Açık'tan çekildi

, 'tan çekildi

tek kadınlarda merakla beklenen Serena Willams - maçta, sakatlanan Williams'ın maça çıkmama kararı alması üzerine Sharapova çeyrek finale yükseldi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 19:06 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 19:07
Serena Williams, Fransa Açık'tan çekildi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası 'ta () tek kadınların 28 numaralı seribaşı , sakatlanan 'ın maça çıkmama kararı almasıyla çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen Serena Williams, kolundaki pektoralis kasında bir sorun olduğunu belirterek, "Şu an servis kullanamıyorum. Servis atamazken oynamak çok zor. Hayal kırıklığından ötesini hissediyorum. Çünkü Maria ile oynamayı çok seviyorum. Burada olabilmek için kızım ve ailemle geçirebileceğim zamandan feragat ettim." ifadelerini kullandı.

Tenisseverler, Roland Garros'u 3 kez kazanan Serena Williams ile 2 şampiyonluğu bulunan Maria Sharapova arasındaki 4. tur maçını heyecanla bekliyordu.

Eski dünya 1 numarası ve 23 şampiyonlukla "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" Serena Williams, doğum yaptıktan sonra ilk kez bir grand slam turnuvasına katılmıştı.

Dünya Kupası heyecanı havada başladı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Serena Williams, Fransa Açık'tan çekildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN