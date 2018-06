Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi resmen başladı

Hafta sonu gerçekleştirilen Seçimli Olağan Genel Kurul'da 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alarak Aziz Yıldırım'ı geride bırakan ve başkan seçilen Ali Koç ve yönetim Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen devir teslim töreninde mazbatalarını aldı ve sarı lacivertli kulüpte Ali Koç dönemi resmen başladı. Koç ve ekibi, mazbatalarını Vefa Küçük'ün elinden teslim aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç mazbatasını teslim aldıktan sonra şu açıklamalarda bulundu:

"Ben de size aşığım arkadaşlar, ne derlerse desinler. Annem, söyledikleriniz duydu ve şaşırdı. O da alışacak. Daha yapacak çok işimiz var, bir an evvel başlayalım. Yeni mutluluklar ve övünç için buradayız. Ben de sizinle gurur duyuyorum. Ben de bu camianın bir ferdi olduğum için gurur duyuyorum ancak önemli olan icraatlar başladıktan sonra ben ve arkadaşlarımla gurur duymanız. İnşallah o yolda da sizin sevginize, beklentilerinize, umutlarınıza layık oluruz."

"FARK ETTİNİZ Mİ FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ"

"Bu hafta her anlamda Fenerbahçe açısından ilkler yaşıyoruz. Türkiye spor tarihinin en değişik, en farklı seçimini burada gerçekleştirdik. Son 48 saatte bana ve arkadaşlarıma yaşattıklarınız tarif edilemez. Burada Sayın Vefa Küçük'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Zaman zaman ayrı gayrı da düşsek, zaman zaman endişelensek de endişelerimizin boşa olduğunu burada adil bir kongre yaparak gösterdi. Tüm Türkiye'ye örnek olacak bir seçim gerçekleştirdik. Fark ettiniz mi Fenerbahçe'nin büyüklüğünü, ayrıcalığını? Bunu kesinlikle ukalalık olarak söylemiyorum. Türkiye'nin gündemini işgal ettik. Dünyada seçimimiz konu oldu. Taraflı tarafsız herkes iki gün boyunca saatlerce bizden konuştu. Bunları niye söylüyorum? Fenerbahçe'nin büyüklüğünün farkında olmanız için. Kulübün personeline, sporcularına, derneklere, şubelere söylüyorum. Bu bilincin farkında olarak yaşayın. Bu camianın mensubu olmaktan gurur duyun. Bu camiayı küçültecek hiçbir şey lütfen yapmayın."

"BURAYA GELDİNİZ VE CAMİANIZA SAHİP ÇIKTINIZ"

"Biz bir yola çıktık, bir sene önce çıktık ama dokunmaya, temas etmeye 6 ay önce başladık. 47 ayrı etkinliğimiz oldu. Baktık ki hepimiz aynı şeyleri istiyoruz, eski omuz omuza olduğumuz günleri özledik. Bana biraz inancınız geç de olsa süreç içerisinde inandınız ki bu yoldan geri dönüş yok. Kartopu her geçen gün büyüyerek cumartesi ve pazar gününe geldi. Cumartesi günü Türkiye'nin dört bir yanından, dünyanın dört bir yanından aileleriyle, çocuklarıyla, ambulansla, tekerlekli sandalyeyle gelenler... Buraya geldiniz ve camianıza sahip çıktınız. Allah sizden razı olsun.

"SİZ BU TAKIMIN ARKASINDA DURDUĞUNUZ SÜRECE HER KADROMUZ ŞAMPİYON OLUR"

"Değişim dedik, kongre üyeleri de bizle aynı fikirde oldu ve tarih yazdık. Korktuğumuz hiçbir şey yok. 'Kaybederiz, kazanırız, korkumuz yok' dedik. Ama korkumuz neydi? Seçilirsek, sizin beklentilerinize layık olmak. Bunu bir mazeret için söylemiyorum ama her şeyi bilmek zorundasınız, çünkü bunu siz başardınız, ben sizin vitrininizim. Her türlü mücadeleye, dikenli yola göre siz dimdik ayakta tuttunuz. Evet önümüzdeki sezon mücadele ettiğimiz her alanda zirveye, şampiyonluğa oynayacak kadrolar kuracağız ama... Gazetelerde yazanlar, çizilenlere o kadar önem vermeyin. Bugün bahsedilen insanlara biz açıklamadıkça itibar etmeyin. Bugün gelirleri düşen, giderleri artan, kombine, televizyon gelirleri, hisseleri bankalara rehin, gelirleri ipotekli... İçinde bulunduğumuz durumu bilin. Ancak şunu da bilin: Siz bu takımın arkasında durduğunuz sürece bizim kuracağımız her kadro şampiyon olabilecek nitelikte. En büyük transfer, sizsiniz! Bizler hayal vadetmedik ama hep beraber hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz iklimi yapacağız. Yapacağız dediğimiz her şeyi yapmak için çok çalışacağımızın taahhüdünü veriyorum. Esas mücadele, esas zorluklar şimdi başlıyor. Aramıza başkalarının girmemesi için çok uyanık olun, çok şey yazılacak, çizilecek."

"ÖNCE BİZ SONRA SİZ"

"Biz elimizi taşın altına koyacağız. Fenerbahçe için maddi-manevi sizi gece rahat uyutturacak fedakarlığını yapacağız, içiniz rahat olsun. Önce biz, sonra siz. Siz kim? Bu camianın her kesiminden olan insanlar. İş adamı, yargı mensubu, taraftar, çocuklar... Her birimizin çorbada tuzu olacak

Üç sene sonra kapı kapı sponsor arayan değil, sponsorların kapısına geldiği kulüp olacağız. O zamana kadar da gereken sponsorları bulacağız. Fenerbahçe'nin ileri gelenleri, siz de bu trene katılın. Taraftarlardan ne isteyeceğiz? Kombinelerden şüphem yok. Satışa çıkardığımız 1 kombine bile kalmayacak, bunu bana inandırdınız. Loca talepleri şimdiden artmaya başladı. Bir hedef size, gelin bir rekora imza atalım. Gelin bir sezon öncesi satılabilen en çok forma adedini satalım. Hatta gelin eylül ayından önce, bir sezonda sattığımız formayı satalım. Daha bugün bolca forma imzaladım."

"ÖRNEK KULÜP OLACAĞIZ"

"Sizin bizden, bizim sizden beklentilerimiz çok. Ülkemizde Fenerbahçe'nin dostu, düşmanından daha fazla bir kulüp olması lazım. İçinde bulunduğumuz durum 'Fenerbahçe ve diğerleri' olmamaları. Fenerbahçe şampiyon olduğunda, rakipler ve sporla uğraşmayan insanlar da memnun olsunlar. Zaman zaman belki sizle karşı karşıya geleceğiz ama bu ilkeleri yaşatacağız. Bu ülke artık kavgadan ve kaostan bıktı. Sporu ayrıştırıcı bu nefret dilini ortadan kaldıracağız. Bunu bilhassa size söylüyorum. Kendisine yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın. Örnek kulüp olacağız."

"ÖNEMLİ OLAN HAKLIYKEN HAKLI KALABİLMEK"

"Saha dışında yapıcı rekabetin öncüsü olacağız. Belki bunu şimdi anlamayacaksınız ancak 3 sene sonra 'Bunları söylemişti' diyeceksiniz. Ortak değer futbol. Sponsorlar, futboldan kaçıyor. Bunu değiştirmemiz lazım. Bu nasıl değişir? Saha içerisinde kora kor mücadele, saha dışında da masaya oturarak. Bizim ligimiz, en yaşlı futbolcuların geldiği lig olmaktan nasıl çıkar? Bunları düşünmeliyiz. Bir kulüp bunu sadece bir yere kadar taşıyabilir. Bunu rakiplerle, devletle de yapacağız. Fenerbahçe, ülkedeki güzellikleri artırmak için örnek kulüp olacak. Bunları söylersek zannetmeyin ki Fenerbahçe'nin hakkı için kavga etmeyeceğiz. Önemli olan haklıyken haklı kalabilmek. Biz hırslıyız ancak hırsımızın, vicdanımızın önüne geçmesine izin vermeyeceğiz. Ancak illa kavga edilmesi gerekiyorsa, onu da yaparız hiç şüpheniz olmasın. 'Topunuz gelin' ruhunun altında yatan düşünce de budur. Medeni olacağız, bıçak kemiğe gelene kadar dayanacağız, örnek olacağız."

"BİZİM GÜVENİMİZİ KAZANMAK İÇİN…"

"Fenerbahçe personeline de iki çift lafım var. Seçim malzemesi yapıldınız, unutun. Bizim birkaç kişi dışında kimseyle derdimiz var, hesaplaşmaya gelmiyoruz. Sizden istediğim tek şey var, camianıza hizmet için elinizden geleni yapın. Bizim gözümüze girmek için bizim güvenimizi kazanmak için gelip bir önceki yönetimin dedikodusunu yaparsanız o zaman yollarımızı ayırırız. Yapacak çok işimiz var, dedikoduyla uğraşarak Fenerbahçe'de gedik açamayız."

"AZİZ YILDIRIM'A TARİHİ ÇAĞRI"

"Şampiyon yapmayacağız, hep birlikte şampiyon olacağız. Size şampiyon olmanın sözünü veremem ancak şunun sözünü verebilirim: Başınız dik gezeceğiniz bir Fenerbahçe yaratacağız. Birazdan basketbol maçımız var. En büyük arzum, basketbolda şampiyonluk kupasını Aziz Yıldırım'ın kaldırması. Çünkü bu kupa onların hakkı."

ASpor CANLI YAYIN

İŞTE MAZBATA TÖRENİNDE YAŞANANLAR

-Taraftara açık gerçekleşecek törende, Fenerium Tribünü'nden girişler sağlandı.

-Ali Koç'un stada girmesiyle birlikte taraftarlardan büyük ilgiyle karşılandı. Taraftarın yoğun desteği sonrasında Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, konuşmasını yarıda keseerek bir süre bekledi.

-İlk olarak Ali Koç yönetimine mazbataları Vefa Küçük tarafından teslim aldı.

-Ardından Ali Koç sahneye davet edilerek mazbatasını Vefa Küçük'ten teslim aldı ve Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi resmen başladı.

-Ali Koç mazbatasını almak üzere sahneye, kendisini Fenerbahçeli yapan eski ev çalışanı Kamer Kaya ile çıktı.

-Fenerbahçe Başkanı Ali Koç mazbatasını teslim almasının ardından konuşmasını yaptı.