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, ve başkanları iftarda buluştu

Başkanı , Başkanı ve Başkanı , Kulüpler Birliği Vakfı'nın organize ettiği iftar yemeğinde buluştu.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 23:12 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 23:13
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş başkanları iftarda buluştu

Kulüpler Birliği Vakfı'nın organize ettiği iftar yemeğinde Başkanı , Başkanı ile Başkanı bir araya geldi.

Kulüpler Birliği Vakfı, Swiss Otel The Boshporuss Otel'de Süper Lig kulüplerinin başkanları, (TFF) Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ve TFF Kurul Başkanlarının davet edildiği bir iftar yemeği düzenledi.

Yemeğe Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Spor Genel Müdür Mehmet Baykan, TFF Başkan Vekilleri Servet Yardımcı, Ali Dürüst ile Nihat Özdemir, Başkanı Yusuf Namoğlu, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Kasımpaşa Başkanı Vekili Hasan Hilmi Öksüz katıldı.

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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş başkanları iftarda buluştu
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