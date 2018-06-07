VakıfBank'tan Gözde Kırdar'a veda mesajı

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank, 19 yıldır sarı-siyahlı formayı giyen ve kariyerini noktalama kararı alan Gözde Kırdar için veda mesajı yayımladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sen bu ailenin 'Gözde'sisin'' başlıklı duygusal bir mesajla Gözde Kırdar'a teşekkür edilerek, şu ifadeler paylaştı:

"1999 yılında VakıfBank Spor Kulübünün kapısından girdin. Camiamızla özdeşleşen kimliğin, çalışkanlığın, azmin, güçlü ve pes etmeyen karakterinle tüm sporseverlerin gönlünde taht kurdun. Bu 19 yılda birlikte nice kupalar ve nice zaferler yaşadık. Şimdi yollarımız ayrılıyor olsa da hatıran bizimle baki. Biliyoruz ki her daim kalbinde VakıfBank'ı taşıyacaksın. Yolun açık olsun kaptan."