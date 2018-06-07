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'tan 'a veda mesajı

'nin son şampiyonu , sezon sonu itibariyle voleybol kariyerine son veren için veda mesajı yayımladı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 18:35
VakıfBank'tan Gözde Kırdar'a veda mesajı

ekiplerinden , 19 yıldır sarı-siyahlı formayı giyen ve kariyerini noktalama kararı alan için veda mesajı yayımladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sen bu ailenin 'Gözde'sisin'' başlıklı duygusal bir mesajla Gözde Kırdar'a teşekkür edilerek, şu ifadeler paylaştı:

"1999 yılında VakıfBank Spor Kulübünün kapısından girdin. Camiamızla özdeşleşen kimliğin, çalışkanlığın, azmin, güçlü ve pes etmeyen karakterinle tüm sporseverlerin gönlünde taht kurdun. Bu 19 yılda birlikte nice kupalar ve nice zaferler yaşadık. Şimdi yollarımız ayrılıyor olsa da hatıran bizimle baki. Biliyoruz ki her daim kalbinde VakıfBank'ı taşıyacaksın. Yolun açık olsun kaptan."

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VakıfBank'tan Gözde Kırdar'a veda mesajı
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