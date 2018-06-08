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Tek erkekler yarı final maçında İtalyan 'yu 3-0 yenen Avusturyalı , adını finale yazdırdı

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2018 17:27 Güncelleme Tarihi: 8.6.2018 17:36
Dominic Thiem, Fransa Açık finalinde

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası 'ta (Roland Garros) İtalyan 'yu 3-0 yenen Avusturyalı finale çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada, 7 numaralı seribaşı Thiem ile dünya klasmanının 72 numarası Cecchinato yarı finalde karşılaştı.

Toplam 2 saat 17 dakika süren maçta rakibini 7-5, 7-6 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenen Thiem, kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında finale yükseldi.

Thiem, 10 Haziran Pazar günü oynanacak finalde Rafael Nadal-Juan Martin del Potro maçının galibiyle karşılaşacak.

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Dominic Thiem, Fransa Açık finalinde
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