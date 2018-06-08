Dominic Thiem, Fransa Açık finalinde

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) İtalyan Marco Cecchinato'yu 3-0 yenen Avusturyalı Dominic Thiem finale çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada, 7 numaralı seribaşı Thiem ile dünya klasmanının 72 numarası Cecchinato yarı finalde karşılaştı.

Toplam 2 saat 17 dakika süren maçta rakibini 7-5, 7-6 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenen Thiem, kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında finale yükseldi.

Thiem, 10 Haziran Pazar günü oynanacak finalde Rafael Nadal-Juan Martin del Potro maçının galibiyle karşılaşacak.