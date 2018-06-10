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Kanada GP'sinde pole pozisyonu 'in

'de sezonun yedinci ayağı olan Kanada Grand Prix'sinde pole pozisyonu Ferrari'nin Alman pilotu 'in oldu. Ferrari bu sonuçla 2001 yılından bu yana Kanada Grand Prix'sinde ilk defa pole pozisyonundan başlayacak. Öte yandan Şampiyona lideri Mercedes'in İngiliz pilotu ise dördüncü sırayı aldı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2018 00:16 Güncelleme Tarihi: 10.6.2018 01:56
Formula 1 Kanada GP'sinde pole pozisyonu Sebastian Vettel'in

Dünya Şampiyonası'nda sezonun yedinci yarışı Kanada Grand Prix'sine Ferrari pilotu ilk sıradan başlayacak.

Kanada'nın Montreal kentindeki 4 bin 361 metrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları tamamlandı.

Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel, 1.10.764'lük zamanlamasıyla pist rekoru kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu. Mercedes takımının Finlandiyalı pilotu 1.10.857 ile ikinci, takımının Hollandalı sürücüsü ise 1.10.937 ile yarışa üçüncü sıradan başlama hakkı elde etti.

Pilotlar klasmanında lider konumda yer alan Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu ise 1.10.996'lık derecesiyle dördüncü sırada kaldı.

Yarın TSİ 21.10'da başlayacak Kanada Grand Prix'sinin sıralama turlarında alınan sonuçlar şöyle:

1. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.10.764
2. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.10.857
3. Max Verstappen (Red Bull) 1.10.937
4. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.10.996
5. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.11.095
6. Daniel Ricciardo (Red Bull) 1.11.116
7. Nico Hulkenberg (Renault) 1.11.973
8. Esteban Ocon (Force India) 1.12.084
9. Carlos Sainz (Renault) 1.12.168
10. Sergio Perez (Force India) 1.12.671
11. Kevin Magnussen (Haas) 1.12.680
12. Brendon Hartley (Toro Rosso) 1.12.635
13. Charles Leclerc (Sauber) 1.12.661
14. Fernando Alonso (McLaren) 1.12.856
15.Stoffel Vandoorne (McLaren) 1.12.865
16. Pierre Gasly (Toro Rosso) 1.13.047
17. Lance Stroll (Williams) 1.13.590
18. Serget Sirotkin (Williams) 1.13.643
19. Marcus Ericsson (Sauber) 1.14.593
20. Roman Grosjean (Motorundan çıkan dumanların ardından tur atamadı)

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Formula 1 Kanada GP'sinde pole pozisyonu Sebastian Vettel'in
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