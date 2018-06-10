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'den 'de bir zafer daha

Milli atlet , 'de Oslo ayağının ardından Stockholm ayağında da 200 metre yarışında birinci oldu.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2018 19:16 Güncelleme Tarihi: 10.6.2018 19:35
Ramil Guliyev'den Diamond League'de bir zafer daha

Fenerbahçe sporcusu milli atlet , 'in Stockholm ayağında 200 metrede 19.92'lik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Diamond League'de Oslo ayağının ardından Stockholm ayağı 200 metre yarışını da kazanan Ramil Guliyev bu başarısıyla birlikte puanını 24'e yükseltti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen organizasyonda Ramil Guliyev, 200 metre kategorisinde 19.92 ile bu sezonki en iyi ikinci derecesine imza attı. Guliyev'in birinci olduğu yarışta Kanadalı Aaron Brown 20.07 ile ikinci, Güney Afrikalı Luxolo Adams ise 20.36 ile üçüncü oldu.

Atletizmde 14 etaptan oluşan Diamond League serisinin bu sezonki altıncı yarışında 200 metre kategorisinde mücadele eden Ramil Guliyev ilk sırayı aldı.

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Ramil Guliyev'den Diamond League'de bir zafer daha
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