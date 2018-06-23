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Fransa GP'de ilk sıra 'ın

Dünya Şampiyonası'nda sezonun sekizinci yarışı 'sine Mercedes pilotu ilk sıradan başlayacak. İkinci sıranın sahibi olurken Mercedes bu sezon ilk kez ilk iki sırayı almış oldu.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 19:27 Güncelleme Tarihi: 23.6.2018 19:31
Formula 1 Fransa GP'de ilk sıra Lewis Hamilton'ın

Fransa'nın Le Castellet kasabasındaki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları tamamlandı.

Pilotlar klasmanında liderlik mücadelesi veren Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Hamilton, 1.30.029'luk zamanlamasıyla pole pozisyonunun sahibi oldu.

Hamilton'ın takım arkadaşı Finlandiyalı pilot 1.30.147 ile ikinci, Ferrari'nin Alman pilotu ise 1.30.400 ile yarışa üçüncü sıradan başlama hakkı elde etti.

Yarın TSİ 17.10'da başlayacak 'sinin sıralama turlarında alınan sonuçlar şöyle:

1. (Mercedes) 1.30.029
2. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.30.147
3. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.30.400
4. Max Verstappen (Red Bull) 1.30.705
5. Daniel Ricciardo (Red Bull) 1.30.895
6. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.31.057
7. Carlos Sainz (Renault) 1.32.126
8. Charles Leclerc (Sauber Ferrari) 1.32.635
9. Kevin Magnussen (Haas Ferrari) 1.32.930
10. Romain Grosjean (Haas Ferrari) 1.31.472 (Q2)

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Formula 1 Fransa GP'de ilk sıra Lewis Hamilton'ın
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