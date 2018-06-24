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Fransa GP'de zafer 'ın

'de 'sini Mercedes'in İngiliz pilotu kazandı ve 'i geride bırakarak pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018 20:44 Güncelleme Tarihi: 24.6.2018 20:48
Formula 1 Fransa GP'de zafer Lewis Hamilton'ın

Dünya Şampiyonası'nın 8. yarışı 'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu birinci oldu.

Formula 1'de sezonun 8. ayağı, Fransa'nın Le Castellet kasabasındaki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapıldı.

"Pole" pozisyonunda başladığı yarışta 1.30.11.385'lik süresiyle bitiş çizgisine rakiplerinin önünde ulaşan Hamilton, bu sezonki 3'üncü, kariyerinin 65'inci birinciliğini elde etti.

Liderin 7.090 saniye gerisinde Red Bull-TAG Heuer takımından Hollandalı ikinci, 25.888 saniye arkasında Ferrari'nin Fin sürücüsü Kimi Raikkonen ise üçüncü sırayı aldı.

Bu sonuçla puanını 145'e çıkaran Hamilton, Vettel'i geçerek pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi.

Sezonun 9. yarışı Avusturya Grand Prix'si, 1 Temmuz'da yapılacak.

İLK 10

Fransa Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)
2. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)
3. Kimi Raikkonen (Ferrari)
4. (Red Bull-TAG Heuer)
5. (Ferrari)
6. (Haas Ferrari)
7. (Mercedes)
8. Carlos Sainz (Renault)
9. Nico Hulkenberg (Renault)
10. Charles Leclerc (Sauber Ferrari)

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 145 puan
2. Sebastian Vettel (Almanya): 131
3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 96
4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 92
5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 83

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 237 puan
2. Ferrari: 214
3. Red Bull: 164
4. Renault: 62
5. McLaren: 40

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