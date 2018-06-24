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'ta şampiyon Coric

Hırvat tenisçi , turnuvanın finalinde 'i 2-1 yenerek şampiyon oldu.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2018 16:57 Güncelleme Tarihi: 24.6.2018 17:36
Gerry Weber Açık'ta şampiyon Coric

Tenis Turnuvası finalinde Hırvat , İsviçreli 'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Almanya'nın Halle kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde, bir numaralı seribaşı Federer ile dünya sıralamasında 34. basamakta bulunan Coric karşılaştı.

İki saat 6 dakika süren mücadelede Federer'i 7-6, 3-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup eden 21 yaşındaki Coric, şampiyon oldu.

Bu sezon , Rotterdam Açık ve Stuttgart Açık'ı kazanan Federer, geçen yıl şampiyon olduğu turnuvanın finalinde kaybetmesiyle dünya sıralamasındaki liderliğini 'a bırakacak.

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Gerry Weber Açık'ta şampiyon Coric
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