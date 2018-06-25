Mete Gazoz yine boş dönmüyor

2018 Akdeniz Oyunları
'nda ülkemizi temsil eden milli sporcular karate, halter ve yüzme dallarında art arda madalyalar elde etti. İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen ve yaklaşık 4 bin sporcunun katıldığı oyunlarda temsilcilerimiz farklı spor dallarında başarıyla mücadele ediyorlar. Uluslararası alandaki başarılarıyla adından söz ettiren milli okçumuz Mete Gazoz, klasik yay kategorisinde finalde, Slovenya'dan Strajhar Gasper'i 6-2 yenerek altın madalyaya uzandı.
Aynı kategoride
yarışan İbrahim Ethem Gülaçar
ise bronz madalya maçında İspanyol Acha
Gonzalez Pablo ile eşleşti.
Kadınlar klasik yayda ise Aybüke Aktuna
, bronz madalya kazanırken Yasemin Ecem Anagöz ve Gülnaz Büşranur Coşkun'dan
kurulu klasik yay kadın
takımı da İtalya'yı 6-0 yenerek 3'üncü
olup bronz madalyaya uzandılar. AKDENİZ OYUNLARI GÜNLÜĞÜ
KARATE:
Kadınlar kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu, Hırvat Anamarija Bujas Celan'ı 3-0 yenerek bronz madalyaya uzandı. HALTER:
Erkekler 69 kilo kategorisinde yarışan Daniyar Ismayilov, 2 altın madalya kazandı. Daniyar, koparmadaki 152 ve silkmedeki 179 kiloluk dereceleriyle kürsünün zirvesine çıktı. Kadınlar 58 kilo kategorisinde mücadele eden milli halterci Ayşegül Çakın, silkmede kaldırdığı 114 kilo ile oyunlar rekoru kırarak altın, koparmada da 86 kilo ile bronz madalyaya ulaştı. YÜZME:
Kadınlarda milli yüzücülerden Viktoria Zeynep Güneş, 200 metre karışıkta 2.13.19'luk derecesiyle, 100 metre sırtüstünde de Ekaterina Avramova 1.01.16'lık zamanıyla gümüş madalya kazandı.
Erkeklerde ise Berkay Ömer Öğretir, 100 metre kurbağalamada 1.00.95'lik süresiyle bronz madalya kazandı. CİMNASTİK:
Artistik cimnastikte Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Ümit Şamiloğlu
, Sercan Demir ve İbrahim Çolak'tan oluşan Erkek Milli Takımı, İspanya'nın ardından ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Böylece Türkiye, cimnastikte uluslararası alandaki ilk takım madalyasını almayı başardı.