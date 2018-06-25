Protesto çağrısı

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FRANSIZLARIN efsane bisikletçilerinden Bernard Hinault, adı iki kere dopingle anılan İngiliz bisikletçi Chris Froome'un, Fransa Bisiklet Turu'na alınması halinde diğer sporcuların bunu boykot etmesi gerektiğini savundu. Hinault, "Froome'un cezalandırılmaması sorumluluğu diğer sporcuların omuzlarına yüklüyor. Eğer bisikletçiler onun yarışmasına ses çıkarmazsa da bu onların problemi. Takımlar 7 Temmuz'daki startta yerlerini almalı ve hareket etmeyerekdemeliler" ifadesini kullandı. 63 yaşındaki Hinault, Fransa Bisiklet Turu'nu 5 kere kazanmayı başarmıştı.HINAULT, Contador'un da aynı olayla karşılaştığını ve bedelini ödediğini hatırlatarak, "O cezalandırıldı ama Froome değil" dedi.