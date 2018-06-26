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'nda 6. günün ardından

Türkiye, 6. gün akşam seansında güreş, judo, atletizm ve halter branşlarında 4'ü altın 9 madalya kazandı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 23:54 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 23:54
2018 Akdeniz Oyunları'nda 6. günün ardından

Türk sporcular, 18. Akdeniz Oyunları'nın 6. gün akşam seansında 4'ü altın olmak üzere 9 madalya elde etti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 'nın 6. gün akşam seansındaki finaller tamamlandı.

Milli sporcular, güreşte günü 5 madalya ile bitirdi. Kadınlar 50 kiloda , 57 kiloda , 62 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, 68 kiloda altın, 53 kiloda ise Aysun Erge gümüş madalyanın sahibi oldu.

Judoda erkekler 60 kiloda Bekir Özlü ve kadınlar 52 kiloda İrem Korkmaz bronz madalyaya ulaştı.

Atletizmde , kadınlar çekiç atmada gümüş madalya kazandı.

Erkekler 105 kiloda mücadele eden milli halterci Resul Elvan ise 203 kiloluk derecesiyle silkmede gümüş madalya aldı.

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