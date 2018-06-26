2018 Akdeniz Oyunları'nda 6. günün ardından

Türk sporcular, 18. Akdeniz Oyunları'nın 6. gün akşam seansında 4'ü altın olmak üzere 9 madalya elde etti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunları'nın 6. gün akşam seansındaki finaller tamamlandı.

Milli sporcular, güreşte günü 5 madalya ile bitirdi. Kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan, 57 kiloda Bediha Gün, 62 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, 68 kiloda Buse Tosun altın, 53 kiloda ise Aysun Erge gümüş madalyanın sahibi oldu.

Judoda erkekler 60 kiloda Bekir Özlü ve kadınlar 52 kiloda İrem Korkmaz bronz madalyaya ulaştı.

Atletizmde Kıvılcım Kaya Salman, kadınlar çekiç atmada gümüş madalya kazandı.

Erkekler 105 kiloda mücadele eden milli halterci Resul Elvan ise 203 kiloluk derecesiyle silkmede gümüş madalya aldı.