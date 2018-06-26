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Tarragona’da madalya yağmuru

’nda , 63 kiloda bir altın, bir gümüş kazandı. Güreşte ise ile Yunus Emre Başar nın sahibi oldu

Giriş Tarihi: 26.6.2018
Tarragona’da madalya yağmuru
'nda madalya yağmuru devam ediyor. İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen organizasyonda halterde 63 kiloda , silkmede 116 kilo ile altın, koparmada ise 95 kilo ile gümüş madalya kazandı. Serdar Koca ve Serhat Salim ise çift erkekler finalinde gümüş aldı. Erkekler 77 kiloda Celil Erdoğdu, 2 bronz madalya kazandı. Grekoromen güreşte mindere çıkan ile Yunus Emre Başar kazanma başarısını gösterdi. Cimnastikçi Ahmet Önder de erkekler genel tasnifte bronz madalya aldı.

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Tarragona’da madalya yağmuru
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