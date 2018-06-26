Tarragona’da madalya yağmuru

Akdeniz Oyunları
'nda madalya yağmuru devam ediyor. İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen organizasyonda halterde 63 kiloda Nuray Levent
, silkmede 116 kilo ile altın, koparmada ise 95 kilo ile gümüş madalya kazandı. Serdar Koca ve Serhat Salim ise çift erkekler finalinde gümüş aldı. Erkekler 77 kiloda Celil Erdoğdu, 2 bronz madalya kazandı. Grekoromen güreşte mindere çıkan Metehan Başar
ile Yunus Emre Başar altın madalya
kazanma başarısını gösterdi. Cimnastikçi Ahmet Önder de erkekler genel tasnifte bronz madalya aldı. NURAY, BAYRAĞIMIZI YİNE GÖNDERE ÇEKTİRDİ
Türk halterinin yeni yıldızı Nuray Levent, başarılarına devam ediyor. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan 18 yaşındaki milli sporcumuz, geçen yıl Tayland'da Dünya Şampiyonu olmuştu.