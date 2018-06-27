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, 'da seribaşı

Dünya sıralamasında 183. basamakta yer alan ABD'li tenisçi , 'a 25. sıradan seribaşı olarak katılacak.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 13:05
Serena Williams, Wimbledon'da seribaşı

Dünya sıralamasında 183. basamakta yer alan ABD'li tenisçi 'ın, sezonun üçüncü grand slam'ı 'a seribaşı olarak katılacağı açıklandı.

Wimbledon'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, doğum nedeniyle tenise verdiği uzun aranın ardından eski formunu yakalamakta zorlanan ve dünya sıralamasında 183. basamağa gerileyen Williams'ın, turnuvaya 25. sıradan seribaşı olarak katılacağı belirtildi.

Kadınlarda Rumen Simona Halep, erkeklerde ise İsviçreli Roger Federer, Wimbledon'a bir numaralı seribaşı olarak katılacak. Turnuva, 2-15 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan 36 yaşındaki Serena Williams, Wimbledon'da daha önce 7 kez mutlu sona ulaşmıştı.

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Serena Williams, Wimbledon'da seribaşı
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