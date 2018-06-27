Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, karşılıklı basketlerle başladı. Cem Gezinci'nin pota altından kaydettiği sayılarla 5. dakikayı 9-8 üstün geçen Beşiktaş RMK Marine, ilk çeyreği de 18-17 önde tamamladı. İkinci periyotta savunmasını sertleştiren Galatasaray, Mehmet Türk'ün basketleriyle soyunma odasına 32-30 üstün gitti.
İkinci yarıya rakip yarı alanda pres yaparak başlayan Galatasaray,10-0'lık seri yakaladı ve 24. dakikada farkı 12 sayıya (30-42) çıkardı. Çeyreğin kalan bölümünde Beşiktaş RMK Marine, Cem Gezinci'nin sayılarıyla farkı tek hanelere indirse de sarı-kırmızılı ekip, final periyoduna 45-40 üstün girdi.
Son çeyreğe etkili başlayan Galatasaray, Özgür Gürbulak'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 35. dakikada skoru 54-43'e getirdi. Son bölümde farkı eriten Beşiktaş RMK Marine, son hücumda üç sayılık atışta isabet bulamazken, Galatasaray sahadan 60-57 galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla seriyi 2-0 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.