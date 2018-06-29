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'nda - ikilisinden altın

tenis mücadelesinde çift kadınlarda - ikilisi altın madalya kazanırken, çift erkeklerde ise - çifti bronz madalyaya ulaştı. Eraydın, teklerde de finale yükselmeyi başardı.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 23:24
Akdeniz Oyunları'nda Başak Eraydın-İpek Öz ikilisinden altın

'nın Tarragona kentinde devam eden 18'inci 'nın tenis mücadelelelerinde , çift kadınlarda - ile altın, çift erkeklerde ise - ile bronz madalyaya uzandı. Tek kadınlarda ise Başak Eraydın, altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Finalde Boşnak çift Nefisa Berberovic - Dea Herdzelas ile kozlarını paylaşan Eraydın - Öz çifti, altın madalyaya uzandı. Ay yıldızlılar rakiplerini, 0-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek podyumun zirvesine çıktı.

Çift erkeklerde ise bronz madalya maçına çıkan Anıl Yüksel - Sarp Ağabigün ikilisi, büyük çekişmeye sahne olan bir karşılaşmanın ardından bronz madalyanın sahibi oldu. Portekizli rakipleri Gonçalo Falcao - Bernardo Saraiva ikilisi önünde 6-2, 3-6 ve 7-6 ile gülen Yüksel ve Ağabigün, kürsünün üçüncü basamağındaki yerlerini aldı.

Öte yandan çiftlerde altın madalyaya uzanma başarısı gösteren milli tenisçi Başak Eraydın, Akdeniz Oyunları'ndaki ikinci altın madalyası için yarın tekler finalinde korta çıkacak. Oynadığı üç maçta rakiplerine set şansı tanımayan Eraydın, şampiyonluk maçında dünya sıralamasının 189 numarası Fransız Fiona Ferro ile karşı karşıya gelecek.

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Akdeniz Oyunları'nda Başak Eraydın-İpek Öz ikilisinden altın
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