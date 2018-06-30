Akdeniz fatihi: Ramil Guliyev

İ
spanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları
'nda 200 metre finalinde Ramil Guliyev
35 yıllık oyunlar rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Yarı finaldeki 20.50'lik derecesiyle adını finale ilk sırada yazdıran Guliyev, 5. kulvarda koştuğu final yarışını ise 20.15'lik dereceyle ilk sırada tamamladı ve kürsünün ilk basamağına çıktı.
Yarışta İtalyan Eseosa Desalu 20.77'lik dereceyle ikinci gelirken, üçüncülük ise 20.78 ile Fransız Mickael Zeze'nin oldu. 2017 yılında 100 metre yarışında elde ettiği 9.97'lik derece ile 100 metreyi 10 saniyenin altında koşan 3. beyaz atlet unvanını elde eden milli sporcumuz
, 2017 Londra'da ise 200 metrede 20.09 ile Dünya Şampiyonu
olup Türkiye
'ye bu alanda ilk altın madalyayı getirmişti. Tarragona'da, Yasmani Copello Escobar ise 400 metre engellide 48.76 ile ikinci sırayı alıp gümüş kazandı. KAYRA'DAN ALTIN MADALYA
Akdeniz Oyunları'nda sporcularımız madalya avına devam ediyor. Milli judocumuz Kayra Sayit +78 kiloda finalde Tunuslu rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı. Milli tenisçiler Başak Eraydın/İpek Öz, finalde Boşnak rakipleri Berberovic/Herdzelas'ı 0-6, 6-3, 12/10'la yenerek altın madalyaya ulaştı. Tekvandoda ise Yunus Sarı, üçüncü sırayı alıp bronz madalya aldı.