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Avusturya GP'de pole pozisyonu 'ın

'de Mercedes'in Fin pilotu , sezonun 9. yarışı Avusturya Grand Prix'sinde pole pozisyonunun sahibi oldu.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018 21:17 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 21:18
Formula 1 Avusturya GP'de pole pozisyonu Valtteri Bottas'ın

Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Avusturya Grand Prix'sine Mercedes pilotu ilk sıradan başlayacak.

Spielberg kentindeki 4 bin 318 metrelik pistte 71 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, Fin sürücü Bottas, 1.03.130'luk derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu , 1.03.149'luk zamanlamasıyla ikinciliği, Ferrari'nin Alman pilotu , 1.03.464 ile üçüncülüğü elde etti.

Avustralya, Bahreyn ve Kanada'da koşulan yarışlarda Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Çin ve Monaco'da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü , Azerbaycan, İspanya ve Fransa'da da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton podyumun zirvesine çıkmıştı.

Yarın TSİ 16.10'da başlayacak Avusturya Grand Prix'sinin sıralama turlarında alınan sonuçlar şöyle:

1. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.03.130
2. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.03.149
3. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.03.464
4. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.03.660
5. Max Verstappen (Red Bull) 1.03.840
6. Romain Grosjean (Haas) 1.03.892
7. Daniel Ricciardo (Red Bull) 1.03.996
8. (Haas) 1.04.051
9. Carlos Sainz (Renault) 1.04.725
10. Nico Hulkenberg (Renault) 1.05.019

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