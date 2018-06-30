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Haber hattı

Giriş Tarihi: 30.6.2018
Haber hattı
ERDOĞAN'DAN KUTLAMA
Cumhurbaşkanı , Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti. Erdoğan, , İrem Yaman, Jak Ali Harvey, Metehan Ali Başar, Yunus Emre Başar, Ahmet Bilici, , , , Elif Jale Yeşilırmak, , Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Şaziye Erdoğan, Ayşegül Çakın, Daniyar İsmayilov, Nuray Levent, , Tuba Yakan, ve Neslihan Yiğit'e birer kutlama telgrafı gönderdi.

GÖZ GÖZ HUGO'YA TALİP
Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, 'un golcüsünü gündemine aldı. İzmir ekibi kısa süre içinde bordo-mavililerin kapısını resmen çalacak ve Hugo Rodallega'yı isteyecek. Bu futbolcunun alternatifleri Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Dame N'Doye ve Beşiktaş'tan . Göz Göz, forvet transferini bir an önce bitirmek ve yeni sezona sıkıntısız başlamak istiyor.

?EURO 2004 BAYRAĞI BOĞAZ'DA
Türkiye 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığı tanıtım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Üzerinde EURO 2024 için hazırlanan logo ile 'Birlikte Paylaşalım' sloganının yer aldığı 3 dev bayrak, 'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

?SANCAKTEPE SAHİP ÇIKTI
Sancaktepe Belediyesi, Filistin Tekvando Milli Takımı'nın sporcularını misafir etti. 7 gün boyunca 'da kamp yapan Filistin takımının 23 sporcusu belediyeye ait Spor Kompleksi'nde antrenman yaptı. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, "Sporu, dünyada barışın sağlanmasında ve milletlerin birleşmesi noktasında ortak bir değer olarak görüyoruz" diye konuştu.
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