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35 yıllık rekoru kırdı, altın madalyayı kazandı

2017 yılında düzenlenen 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metre erkekler kategorisinde şampiyon olarak adını Türkiye atletizm tarihine yazdıran , Akdeniz Oyunları tarihine de geçti. Ramil Guliyev 200 metre finalinde 20.17'lik derecesiyle 35 yıllık Akdeniz Oyunları rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 23:06 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 04:57
Ramil Guliyev 35 yıllık rekoru kırdı, altın madalyayı kazandı

Akdeniz Oyunları'nda milli sporcu , altın madalya kazandı.

İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 18'inci Akdeniz Oyunları'nın 200 metre final yarışında piste çıkan dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, altın madalyanın sahibi oldu. Yarı finaldeki 20.50'lik derecesiyle adını finale ilk sırada yazdıran Fenerbahçeli milli atlet Ramil Guliyev, 5'inci kulvarda koştuğu final yarışını ise 20.15'lik derece ile ilk sırada tamamladı ve altın madalyaya uzandı.

Yarışta İtalyan Eseosa Desalu, 20.77'lik dereceyle ikinci olurken, üçüncülük ise 20.78'lik dereceyle Fransız Mickael-Meba Zeze'nin oldu.

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Ramil Guliyev 35 yıllık rekoru kırdı, altın madalyayı kazandı
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