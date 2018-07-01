Başak Eraydın’dan teklerde de altın geldi

18. Akdeniz Oyunları
'nda partneri İpek Öz ile birlikte çiftlerde ipi göğüsleyen milli tenisçi Başak Eraydın
, teklerde de mutlu sona ulaşarak boynuna ikinci altın madalyasını taktı. Toprak zeminde yapılan şampiyonanın finalinde dünya sıralamasının 189. basamağındaki Fransız raket Fiona Ferro ile karşılaşan Eraydın, 6-7, 6-3, 6-3'lük setlerle sonuca giderek, 2013 Mersin'de çifte zafer kazanan Çağla Büyükakçay
'ın başarısını tekrarladı. Bayrak yarışında gümüş Yarı maratonda bronz...
Akdeniz
Oyunları'nda Ramil Guliyev
, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes ve Yiğitcan Hekimoğlu'ndan oluşan 4x100m bayrak yarışı takımımız 38.50 derecesiyle gümüş madalya kazandı. Kaan Özbilen yarı maratonda bronz aldı. Kadın Voleybol Milli Takımımız ise üçüncülük mücadelesinde Fransa'yı 3-1 yendi. Mücadeleyi 24-26, 27-25, 25-14 ve 25-19'luk setlerle kazanan ay-yıldızlılar bronz madalyanın sahibi oldu.