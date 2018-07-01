Dünya sultanları

Çin'in Nanjing kentinin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde Avrupa Kıtası'nı temsil eden tek ülke olarak Dünya devleriyle şampiyonluk mücadelesi veren A Bayan Milli Takımımız, Grand Prix'in son şampiyonu Brezilya'yı devirerek, finale çıktı. Millilerimiz, Nanjing Olympic Sports Centre'de oynanan mücadelede güçlü rakibi Brezilya'yı set vermeden 3-0 (25-23, 25-23,25- 22
) mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı ve adını ilk kez finale yazdırdı. Meryem Boz
ve Hande Baladın 14'er sayı ile öne çıkarken, genç orta oyuncumuz Zehra Güneş 4'ü bloktan olmak üzere 10 sayıyla oynadı. Kaptan Eda Erdem Dündar da 11 sayıya imza attı. RAKİBİMİZ ABD
Yarı finalin diğer ayağında Çin'i 3-1 yenen ABD finalde rakibimiz oldu. Karşılaşma bugün 14:00'te başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak. ?GUİDETTİ'DEN TAKIMA ÖVGÜ
Milli Takım Başantrenörü Giovanni Guidetti, Milletler Ligi'nde finale yükselen oyuncularını kutlayarak, "Çok çalışıp, mücadele ettiler ve kazandılar" dedi.