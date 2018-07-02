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Bizim için altınsınız

Filenin Sultanları, Milletler Ligi finalinde ABD’ye 3-2 yenilerek gümüş madalyada kaldı

Giriş Tarihi: 2.7.2018
Bizim için altınsınız
AMilli Takımımız, Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 yenildi ve ikinci oldu. Mücadeleye hızlı başlayıp ilk seti 25-17 önde kapatan Filenin Sultanları, ikinci seti 25-22 kaybetti. Üçüncü seti 28-26 alarak 2-1 öne geçen ay-yıldızlı ekip, dördüncü seti 25-15 rakibine verdi. Tie-break setini ise ABD, 15-7 kazanarak, altın madalyayı kazanmayı başardı. Milliler ise gümüş madalya aldı.

TEŞEKKÜRLER SULTANLAR
GUIDETTI yönetimindeki A , yenilenmiş formatı ve adıyla düzenlenen organizasyonda ilk gümüş madalyasını elde etti. Sultanlar, daha önce 2012'de bronz madalya almıştı.
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