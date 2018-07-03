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Ata sporlarına dev kampüs

Geleneksel Türk sporlarının gençlere öğretilmesi için ’e kapsamlı bir spor merkezi yapılacak

ZEYNEL YAMAN Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018
Ata sporlarına dev kampüs
Üç yıldır düzenlenen "Etnospor Kültür Festivali"nde yoğun ilgi gören ata sporlarının gelecek nesillere aktarılması için , 26 Temmuz'da 'nin yapım ihalesine çıkıyor. Dev kampüste Türklerin ata sporu; güreş, binicilik, okçuluk, cirit, mangala, mas güreşi, matrak gibi geleneksel sporlar ile futbol, basketbol, voleybol, tenis, badminton, paten, interaktif spor atölyeleri gibi modern spor alanları da yer alacak. Başakşehir'deki Olimpiyat Stadı'nın yanında tüm İstanbullulara hizmet edecek merkez, 543 bin metrekarelik alanda yapılacak. Ata Sporları Merkezi'nin ihale edildikten sonra 1 yılda tamamlanması planlanıyor.
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Ata sporlarına dev kampüs
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