Haber Hattı

Salah'la 2023'e kadar! Premier Lig
ekiplerinden Liverpool, Mısırlı golcüsü Mohamed Salah'ın sözleşmesini uzattı. İngiliz kulüp açıklamasında 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını bildirdi.
Ada basını ise Liverpool ile Salah'ın haftalığı 200 bin sterlin olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzaladığını öne sürdü. Mohamed Salah, geçen sezon Liverpool formasıyla 52 maçta 44 gole imza attı. Kral artık Lakers'ta
NBA'de son yılların en büyük transferi gerçekleşti ve 33 yaşındaki süper yıldız LeBron James, Los Angeles
Lakers'a imza attı. Yeni kulübüyle 4 yıllık kontrat yapan James, bu süre için 154 milyon dolar alacak. 2010 yılında Cavaliers'tan ayrılığını televizyon programında açıklayan ve çok eleştirilen LeBron, bu kez sade bir şekilde tercihini menajerlik şirketinin twitter hesabından duyurdu. Yıldız ismin bu kararı almasında ailesinin Los Angeles'ta yaşaması ve basketbol kariyeri ilerleyen oğlunun gelişimi için en doğru tercihin bu olması geliyor. Federer bildiğiniz gibi
Tenisseverlerin heyecanla beklediği Wimbledon Tenis Turnuvası start aldı. Son şampiyon Roger Federer Merkez Kort'un açılışını yaparken, Sırp rakibi Dusan Lajovic'i 6-1, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yendi. Kadınlarda ise iki yıl sonra ilk Wimbledon karşılaşmasına çıkan Serena Williams
, Hollandalı rakibi Arantxa Rus karşısında 7-5, 6-3'lük iki sette adını ikinci tura yazdırdı. Mahmuti G.Saray'ı bıraktı
G.Saray
erkek basketbol takımında beklenmeyen bir ayrılık gerçekleşti. Yeni sezon için belirlenen bütçeyi yeterli bulmayan koç Oktay Mahmuti
sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldı. Mahmuti'nin basketbola ayrılan bütçeyle iyi bir kadro kurulamayacağını yönetime ileterek ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Samsun'da nefesler kesildi
Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın üçüncü yarışı Vezirköprü Yarışı Veziroff, Peli Parke ana sponsorluğunda gerçekleşti, 27 araç ve 54 sporcu katıldı. Samsun'daki Vezirsuyu Tabiat Parkı'ndan start alan yarışmacılar 12 km'lik Spor Toto Özel Etabında mücadele ettiler. Yarışta tek kadın olarak İlayda Hancı, co-pilotu Batuhan Korkut ile zirve mücadelesi verdi. Rallide birinci Adapazarı Belediyesi Offroad Team oldu.