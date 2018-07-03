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2018 detayları belli oldu! nerede?

Espor severler tarafından ilgiyle takip edilen 'ta, 2018'e ilişkin detaylar belli oldu. Sizler için derlediğimiz haberimizde, Rift Rivals nedir? ne zaman? sorularına yanıt verirken Rift Rivals'ın bu seneki fikstürünü de hazırladık. İşte Rift Rivals'a dair bilmeniz gereken her şey...

Giriş Tarihi: 3.7.2018 17:07 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 17:07
Rift Rivals 2018 detayları belli oldu! Rift Rivals ne zaman nerede?

'ın en büyük ikinci turnuvası olma özelliği taşıyan , bütün profesyonel liglerin birbirleriyle karşılaşmaları sistemine dayanıyor. Hangi ligin hangi ligle karşılaşacağı konusuna ise Riot Games karar veriyor. Örneğin, Kuzey Amerika ile Avrupa karşı karşıya gelirken 'nin içinde bulunduğu ise Rusya ve Vietnam ligleriyle karşı karşıya gelecek.

RİFT RİVALS NE ZAMAN ?

2 Temmuz'da ilk karşılaşmanın oynanacağı , 8 Temmuz'da son bulacak. Maç takvimi ise bölgeden bölgeye değişiyor.

RİFT RİVALS FİKSTÜRÜ

Kuzey Amerika ile Avrupa'nın karşı karşıya geleceği Rift Rivals'da, karşılaşmalar Los Angeles'ta NA LCS Stüdyosu'nda 5 ve 7 Temmuz arasında oynanacak.

Kore, Çin ve Tayvan'ın karşı karşıya geleceği Rift Rivals'da, karşılaşmalar Çin'in Dalian Sports Center Stadyumu'nda 5 ve 8 Temmuz arasında oynanacak.

Güneydoğu Asya, Japonya ve Okyanus'ya nın karşı karşıya geleceği Rift Rivals'da, karşılaşmalar Avustralya'da State Theatre'da 2 ve 5 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Latin Amerika ligleri Brezilya'nın karşı karşıya geleceği Rift Rivals'da, karşılaşmalar Brezilya'da CBLOL Stüdyosu'nda 4 ve 8 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Türkiye'nin içinde bulunduğu Şampiyonluk Ligi ise Rusya ve Vietnam'la, Vietnam'ın GG Stadyumu'nda 4 ve 7 Temmuz tarihleri arasında karşılaşacak.

RİFT RİVALS 24 DİLDE YAYINLANACAK

Bu yıl düzenlenen Rift Rivals 2018, bölgelerin katılımı düşünüldüğünde, 24 dilde yayınlanacak.

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Rift Rivals 2018 detayları belli oldu! Rift Rivals ne zaman nerede?
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