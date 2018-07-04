Haber Hattı

İlyasova Bucks'a geri döndü
NBA'deki
milli oyunculardan Ersan İlyasova
, NBA kariyerine başladığı Milwaukee Bucks
'a transfer oldu. Son 4 sezonda 7 kez takım değiştiren ve geçen sezonu Philadelphia'da tamamlayan 31 yaşındaki basketbolcu, Bucks'tan 3 sezon için 21 milyon dolar ücret alacak. Ersan, 46'sı Atlanta Hawks
, 23'ü Philadelphia'da olmak üzere 69 maça çıktığı geçen sezonu 10.9 sayı, 5.9 ribaunt ortalamalarıyla tamamlamıştı. Juventus'un hedefi Ronaldo
Juventus, Real Madrid
'den ayrılabileceği iddia edilen Cristiano Ronaldo
'yu transfer etmek için harekete geçti. Başkan Andrea Agnelli, transfer girişimini kendisi yönetiyor. Portekizlinin Real ile yaptığı sözleşmesinde 1 milyar Euro'ya serbest kalma maddesi bulunuyor. Başkan Agnelli ise Florentino Perez ile masaya oturarak 100 milyon Euro'ya Real Madrid cephesini ikna etmeye çalışacak. Basketbol değil dövüş maçı
Gelecek yıl Çin'deki FIBA Dünya Kupası Asya Kıtası ön elemelerinde oynanan Filipinler-Avustralya maçında sporcular kavga etti. 3. periyotta pota altında oyuncular birbirlerine girdi. Boks maçını andıran yumruklaşmalar sebebiyle maç durdu. Hakemler tam 13 oyuncuyu attı. Filipinlerin 3 oyuncuyla kalması sonrası skor 89-53 Avustralya lehine iken hakemler maçı tatil etti. ?Başakşehir'de iki imza
Son iki sezon Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir dün iç transferde iki imza attırdı. Kulüpten yapılan açıklamada "2017-2018 sezonu sonunda sözleşmesi sona eren Alparslan Erdem ile 2019-2020 sezonu sonuna dek yeni sözleşme imzalanmıştır. Brezilyalı futbolcumuz Junior Caiçara'nın sözleşmesi ise 2021-2022 sezonu sonuna dek uzatılmıştır" denildi.