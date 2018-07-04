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Türk milli güreşçilerden üç madalya

Türk milli güreşçiler Hırvatistan'da devam eden 'nda erkekler serbest stilde biri altın üç madalya kazandı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 22:54

Milli sporcular, 'nda erkekler serbest stilde biri altın üç madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de devam eden şampiyonada erkekler serbest stil 60 kiloda mindere çıkan , finalde Yunan rakibi Georgios Koumioumtsidis'i sayı tuşuyla (10-0) yenerek altın madalyaya uzandı.

Erkekler serbest stilde, 92 kilo finalinde İranlı Alireza Abdollahi'ye yenilen , gümüş madalyanın sahibi olurken, 45 kiloda mücadele eden de İsviçreli Thomas Fischer'i sayı tuşuyla mağlup ederek bronz madalya elde etti.

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Türk milli güreşçilerden üç madalya
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