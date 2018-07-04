Türk milli güreşçilerden üç madalya

Milli sporcular, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde biri altın üç madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de devam eden şampiyonada erkekler serbest stil 60 kiloda mindere çıkan Hamza Alaca, finalde Yunan rakibi Georgios Koumioumtsidis'i sayı tuşuyla (10-0) yenerek altın madalyaya uzandı.

Erkekler serbest stilde, 92 kilo finalinde İranlı Alireza Abdollahi'ye yenilen Ömer Ağtaş, gümüş madalyanın sahibi olurken, 45 kiloda mücadele eden Ahmet Yücel de İsviçreli Thomas Fischer'i sayı tuşuyla mağlup ederek bronz madalya elde etti.