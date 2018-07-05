Efsanenin mezarı açıldı

Geçen yıl kasım ayında vefat eden dünya ve olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu
'nun Edirnekapı'daki mezarı, kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin babalık davası için açıldı. Mori'nin avukatları, Süleymanoğlu'nun kızları Esin ve Sezin'in avukatı da mezarlıktaydı. Mahkeme heyetinin gelmesi sonrası, 1 saat 45 dakika süren işlemlerle DNA testi için örnekler adli tıp uzmanları eşliğinde naaştan alındı. Örnekler, Mori'nin örnekleriyle karşılaştırılacak. Duruşma 4 Ekim'de yapılacak