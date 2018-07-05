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yönetiminde değişiklik

, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kurban'ın görevinden kendi isteğiyle ayrılmasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Aram Markaroğlu getirildiğini KAP'a bildirdi.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 18:48 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 19:22
Fenerbahçe yönetiminde değişiklik

Kulübü'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan İbrahim Kurban'ın görevinden ayrılmasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Aram Markaroğlu getirildi.

Sarı-lacivertli kulübün KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

"Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın İbrahim Kurban kendi isteği ile görevinden ayrılmıştır.

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İbrahim Kurban kendi isteğiyle görevinden ayrılma talebini bugün itibariyle Yönetim Kurulumıuza sunmuştur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın İbrahim Kurban'ın görevinden ayrılmasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 nolu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 05.07.2018 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu"'nun görüşülmesi neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmiş ve muvafakatini sunan Sayın Aram Markaroğlu, Sayın İbrahim Kurban'ın kalan süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

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Fenerbahçe yönetiminde değişiklik
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