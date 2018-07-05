Haber Hattı

Abidal'in karaciğeri mafyadan alınmış!
İspanya basını, Barcelona'nın eski başkanı Sandro Rosell
'in, kulübün yeni sportif direktörü Eric Abidal
için yasa dışı yollarla (organ mafyası) karaciğer satın aldığına dair dört ayrı telefon konuşması tespit edildiğini yazdı. 2012'de karaciğer nakli operasyonu geçiren Katalan takımının eski oyuncusu Abidal, kanseri atlatmış ve yeniden hayata tutunmuştu. O günlerde Abidal'e organ naklinin Fransa'da yaşayan kuzeninden yapıldığı ifade edilmişti. Barcelona Kulübü, söz konusu haberleri yalanladı. Süper Lig fikstürü pazartesi çekiliyor
Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde fikstür çekim tarihlerini açıkladı. 2018- 2019 Sezonu Spor Toto Süper Lig
fikstür çekimi 9 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00'te TFF'nin Riva'daki tesislerinde yapılacak. Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi de 10 Temmuz Salı günü saat 15.30'da yine aynı yerde yapılacak. TFF 2. ve 3. Lig'de fikstür çekimi ise, 17 Temmuz Salı günü yine TFF'nin merkezinde yapılacak. Guus Hiddink'ten ilginç Cocu yorumu
Hem F.Bahçe'de hem de A Milli Takım
'da bir dönem görev yapan Guus Hiddink
, Hollanda'nın yayın kuruluşu NOS'a, Phillip Cocu'yu yorumladı: "Cocu, benim de bir zamanlar içinde bulunduğum, çetin bir futbol dünyasında büyük ve çok güzel bir kulübe gidiyor. Şu anda Fenerbahçe'de daha sakin bir yönetim olduğunu düşünüyorum. Orada, bir volkanın üzerinde rahat çalışabilir..." ?Bayern Münih: Biletler de bitti!
Bundesliga'da sezonun başlamasına 7 hafta kala Bayern Münih
, tribünlerde gerçek anlamda bir 'kapalı gişe' durumuna ulaştı. Bayern, kupa ve Süper Kupa dahil tüm iç ve dış saha maçlarının biletlerinin tükendiğini açıkladı. Kombineleri kapışılan Bayern Münih, karşılaşmalarını 75 bin seyirci kapasiteli Allianz Arena'da oynuyor. 36 yaşındaki Federer ter attı
36 yaşındaki efsane Roger Federer, 73 numaralı seribaşı Lukas Lacko karşısında zorlanmadı ve rakibini set vermeden eleyip adını üçüncü tura yazdırdı. Hiç servis kırdırmadığı mücadeleyi 6-4, 6-4 ve 6-1'lik setlerle kazanan Federer'in 16 kez ace yapması da mücadelenin bir başka dikkat çekici noktasıydı. İsviçreli yıldız, üçüncü turda 39 yaşındaki Ivo Karlovic ile Jan Lennard Struff maçının galibiyle karşılaşacak. Wimbledon'da futbol değil tenis izlenir!
İngiltere'nin en prestijli spor organizasyonu olan Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Dünya Kupası maçlarının izlendiği iddialarına ilk ağızdan yalanlama geldi. İngiltere'nin çeyrek finale çıkmasıyla beraber Wimbledon içerisinde futbol maçlarının izlendiği iddiaları gündeme gelirken, Wimbledon'ın CEO'su Richard Lewis, "Biz sadece tenis gösteriyoruz. Bizim tek politikamız bu. Buna devam edeceğiz çünkü biz bir tenis organizasyonuyuz. Futbol maçlarını gösteremeyiz" açıklamasını yaptı.