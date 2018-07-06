Haber Hattı

Abidal: Kesin artık! BARCELONA'NIN
eski oyuncusu Eric Abidal
, 2012 yılındaki karaciğer ameliyatının organ mafyası sayesinde gerçekleştirildiği iddialarını yalanladı. Abidal, Twitter hesabından verdiği yanıtta, "Bu fotoğrafı paylaşarak kuzenim Gerard için saygı bekliyor ve onun onurunu savunuyorum. Hayatımı kurtaran bu ameliyatın yasallığını sorgulayan medya organlarını kınıyorum. Kesin artık!" dedi. Zimbabwe sokakta kaldı ZIMBABWE
Ragbi Milli Takımı
, Ragbi Dünya Kupası
eleme maçı için gittikleri Tunus'ta, otellerinin kötülüğünden şikayet ettikleri için sokakta kaldılar. Yaşanan olay nedeniyle Afrika Ragbi Federasyonu, Zimbabwe takımından özür diledi ve yeni bir otel ayarladı. Tunus Ragbi Federasyonu yetkilileri ise bunun takımı sabote etmeye yönelik bilerek yapılmış bir hareket olmadığını ve Zimbabwe takımından özür dilediklerini dile getirdi. Nadal&Djokovic 3. turda WIMBLEDON
Turnuvası'nda dünya 1 numarası Rafael Nadal, Kazakistanlı Kukishin'i 6-4, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yendi. Novak Djokovic de Arjantinli Zeballos'u 3 sette geçti. Geçen senenin finalisti Hırvat Marin Cilic, yağmur nedeniyle düne sarkan maçta Arjantinli Pella'ya 3-2 yenilerek elendi. Tek kadınlarda da son şampiyon Garbine Muguruza, Hollandalı Van Uytvanck'a 5-7, 6-2, 6-1'lik setlerle kaybetti. ULEB'te gruplar belirlendi TAKIMLARIMIZ
G.Saray, TOFAŞ ve Türk Telekom'un yer aldığı ULEB Avrupa Kupası'nda kura çekimi Barselona'da yapıldı. 2 Ekim'de başlayacak sezon öncesi gruplar şöyle: A GRUBU: G.Saray, Kızılyıldız, G.Brescia Leonessa, Ratiopharm Ulm, M.Andorra, Monaco. B GRUBU: TOFAŞ, L.Kuban, Cedevita, A.Berlin, Limoges CSP, A.Gdynia, C GRUBU: Türk Telekom, Valencia, Zenit, D.Energia Trento, Partizan, ASVEL. D GRUBU: U.Malaga, UNICS Kazan, FIAT Torino, Rytas, F.Skyliners, Mornar Bar 18 menajere ihtar geldi TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı hareket nedeniyle 18 isme ihtar cezası verdi. Menajerlerin isimleri şu şekilde: Cemal Taşlı, Cengiz Bayran, Cenk Melih Yazıcı, Ceylan Çalışkan, Erdem Alataş, Erdil Arpacı, Erdinç Şehit, Ergün Yücel, Hamdi Can Çol, Harun Arslan, Mehmet Ali Çalışkan, Murat Yavaşgül, Mustafa Demir, Mustafa Doğru, Mustafa Ulaş Ortakaya, Oktay Kuday, Öner Karalar, Rıza Vardar.